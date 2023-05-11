إعلام مطروح يعقد لقاء بعنوان "جهاز التعمير – رؤية مستقبلية لتطوير المحافظة"

عقد مركز إعلام مطروح لقاء موسع بعنوان "جهاز التعمير – رؤية مستقبلية لتطوير وتنمية محافظة مطروح"، اليوم الخميس، حاضر فيه اللواء آمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى، بمكتبة مصر العامة، وبمشاركة مجلس عمد ومشايخ وعدد كبير من الجهات التنفيذية والأهلية وطلاب المعهد العالى التكنولوجى بمطروح.

وأوضح رئيس الجهاز أن الهدف الأساسي لعمل جهاز التعمير بمطروح هو دعم المجتمعات البدوية من خلال مساعدة المواطن البسيط فى الصحراء على أن يظل فى مكانة دو تغيير من خلال تقديم خدمات (الطرق – الإسكان البدوى – البنية التحتية..إلخ)؛ لكى نقربه من المدينة أو نقرب المدينة إليه عبر إتاحه شريان حياة يصل ما بين المدينة والصحراء.



وأضاف “مرتضى” أن الجهاز يقوم حاليًا على العمل فى أربع مشروعات هامة أولهم (مشروع ازدواج طريق سيوة مطروح بطول 300 كم) وهو طريق خرسانى يعمل على سهولة وسرعة الوصول إلى مناجم الثروة فى واحة سيوة، وتشغيل ميناء جرجوب بمدينة النجيلة مما يسمح لمحافظة مطروح بنقل حوالى 20 مليار طن ملح صخرى تنتجة واحة سيوة هذا الملح الصخرى هو ثروة قومية يصب فى صالح تنمية مصر بشكل عام ومحافظة مطروح بشكل خاص.

وأشار رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي أن الخبراء أكدوا أن ملح سيوة أشبه بالغاز الطبيعى الذى يمكن بعد تصديره للخارج ومعالجته أن يتحول إلى مصدر من مصادر الطاقة وخاصة فى الدول الأوروبية، وينقسم الطريق إلى 6 قطاعات بطول 50 كم لكل قطاع والطريق عبارة عن رصف خرساني بعرض 11.25م، وسمك 30 سم، وجارٍ العمل بـ4 قطاعات وتم الانتهاء من 110 كم رصف خرساني بتكلفه إجمالية للمشروع حوالي 3 مليار جنيهًا.



واستطرد رئيس جهاز التعمير قائلًأ: نحن دول قائمة على إقتصاد متنوع" حيث أهتمت الجهات المختصة بتطوير صناعة اللحوم بمطروح والتى تقوم على الثروة الحيوانية المتميزة للمحافظة ومن هنا جاء الاهتمام بإقامة المشروع الثانى وهو (المجزر الاستراتيجى بمطروح) وهو عبارة عن اقامة مجزر متكامل ومنطقة تصنيع استثماري ومحطة تدوير ومحجر صحي بجانب انشاء محطة معالجه صرف ومصنع اسمدة قريبة من ميناء جرجوب يجعل منه موقع متميز للاستتثمار في هذا المجال، بالإضافة إلى وقوعه خارج الكتله السكانية مما يحقق الاشتراطات البيئية والصحيه وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 320 مليون جنيهًا والذى يضم خطوط ذبح آلي ومنطقة حجر صحى أعتمدت فى تصميمها على التجارب الناجحة فى بعض الدول الأوروبية وأمريكا.



وعن المشروع الثالث تحدث اللواء آمون مرتضى عن إنشاء (مركز السيطرة الموحد لمحافظة مطروح) المتصل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة والغرض من المشروع تحقيق تكامل بين كافة الاجهزة الخاصه بالدولة لخدمة كل الوزارات وذلك سينعكس علي المواطن في سرعة الاستجابة للخدمات المختلفه مثل الاسعاف والحماية المدنية الخ، وبأحدث أنظمة الاتصالات التي توفر خدمات المواطنين، حيث يتمكن من خلاله المواطن من تسجيل شكواه بكل سهولة دون الاحتياج إلى تقنية الإنترنت ووصول الشكوي للجهة المختصه فى ذات اللحظة للعمل على حلها مباشرة، حيث يضم هذا المركز (وحدة متنقلة لتدارك الحوادث والمشكلات – وحدة مؤشرات حيوية لنقل المعلومات لأختيار انسب الحلول) وجاري الانتهاء من المشروع وتسليمه بتكلفه حوالي 8.4 مليون جنيهًا.



وعن جهود جهاز التعمير فى تطوير كورنيش مطروح، أشار اللواء آمون مرتضى إلى قيام جهاز التعمير بالعمل على تطوير الكورنيش من خلال رؤية قام بها أبناء الجهاز مع الاستعانة ببيوت خبرة عالمية للعمل على تصميم شكل جديد لكورنيش المحافظة يراعى البعد الجمالى والسياحى جنبًا إلى جنب مع البعد الاقتصادى للعمل من خلال إنشاء وخلق منطقة استثمارية تجارية مع مرسي رحلات اليخوت لجذب حركة المشاة وذلك من خلال المشروع الرابع وهو (مشروع تطوير كورنيش مطروح الغربي - من ميدان الاسعاف وحتي ميدان البوسيت بطول حوالي 2 كم) للعمل على حل مشكلة الازدحام المروري بطريق الكورنيش من خلال توسعة طريق الكورنيش من عدد 2 حارة مرورية ليكون بواقع 3 حارات مرورية بكل اتجاه وحل كافة التقاطعات المرورية ذات المشكلات بطول طريق الكورنيش بالكامل.



وفى نهاية اللقاء أكد اللواء أمون مرتضى رئيس جهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى بمطروح ما يقوم به جهاز التعمير بمطروح هو فكر مصرى بأدوات وأيدى مصرية ليستفيد منه ابناء مصر فى محافظة مطروح.

بعنوان "جهاز التعمير – رؤية مستقبلية لتطوير وتنمية محافظة مطروح"

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