رئيس جامعة قناة السويس يشهد انطلاق فاعليات مهرجان" المسرح "

افتتح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، مهرجان المسرح الطلابي للكليات في أجواء يسودها الحماس .

وبالترحيب بأبنائه الطلاب والضيوف استهل الدكتور ناصر مندور كلمته التى أعلن خلالها دعمه الكامل للمهرجان وجميع الأنشطة الطلابية بكافة مجالاتها.

وتابع الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة قناة السويس مشيراً إلى أن الجامعة مليئة بالطلاب المتميزين والموهوبين ، الذين استطاعوا أن يمثلوا الجامعة بكافة المحافل ويحرزوا العديد من الجوائز فى إبداع والدوم وغيرها من المسابقات القمية .

المهرجان بإشراف تنفيذي الدكتور محمد فتوح غنيم منسق عام الأنشطة، والدكتور أحمد محمود عبد الوهاب مستشار اللجنة الفنية بالجامعة، والذي قام بإدارة الحوار حول المهرجان والمصاحبة الموسيقية للشاعر عمرو حسن المهرجان تنظيم الإدارة العامة لرعاية الشباب برئاسة عبدالله عامر مدير عام رعاية الشباب المركزية وعيشة زين مدير إدارة النشاط الفني.

وبالتعاون مع اللجنة الفنية العليا باتحاد طلاب الجامعة .

جاء المهرجان بمشاركة لجنة تحكيم تضم المخرج أحمد طه، والفنان الممثل المخرج المسرحي شادي الدالي،والفنان الممثل ميدو( محمد عادل).

ثم تم فتح باب الأسئلة حول المهرجان والفن والمسرح في صالون ثقافي صغير لتبادل الخبرات مع أبنائنا الطلاب.

لتنتقل الكلمة إلى الشاعر عمرو حسن ابن جامعة القناة، والذي استهلها بالتعبير عن سعادته عن وجوده في بيته الأول، والمسرح الأول الذى أظهر موهبته وتبناها، ثم بدأ في إلقاء قصائده المعروفة التي تفاعل معها الجميع بحفاوة كبيرة .

جاء الحفل بحضورخالد سويلم أمين عام الجامعة، والدكتورة هبه الدناصوري مستشار اللجنة الاجتماعية، والدكتور محمد الباز منسق أسرة طلاب من أجل مصر، واللواء سيد ندا مدير إدارة الأمن الجامعي، والدكتورة مناي شاهين وكيل معهد إعداد القادة. وحضور الطلاب الممثلين وفرق المسرح المشاركة في المهرجا

جدير بالذكر أن عروض مسرحيات المهرجان تشمل عرض "سنووايت والكوميديانات السبعة " لكلية الهندسة ، عرض " عين الحياة " لكلية السياحة والفنادق ، عرض " تياترو " لكلية تربية رياضية ، عرض " اللهم اجعله خير " لكلية التجارة ، عرض "مبروك جالك بعبع " لكلية العلوم ، عرض " المرسي" لكلية الألسن، عرض " القبو" كلية الحاسبات والمعلومات، عرض " كلمة واحدة " لكلية الصيدلة ، عرض " الظلام " لكلية التربية ، عرض " الكهف" للمعهد فنى للتمريض، عرض " سيناريو بطله كلمة " لكلية للتمريض ، عرض" سيانيد" لكلية الآداب والعلوم الإنسانية، عرض "بيانولا" لكلية الطب البيطري، عرض " يوم أن قتلو الغناء " لكلية الزراعة.

هذا ويعقد حفل ختام مهرجان المسرح يوم الخميس الموافق 18 مايو.