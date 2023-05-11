ضبط 5 عاطلين لقيامهم بسرقة الهواتف وعدادات المياه والدراجات النارية بالشرابية والشروق

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 5 عاطلين، لقيامهم بسرقة الهواتف وعدادات المياه والدراجات النارية بالشرابية والشروق .

تعود البداية عندما تم ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشرابية لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل"وبحوزته (هاتف محمول، مبلغ مالى "مجهولين المصدر") ، وأقر بارتكابه 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط باقى المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

كما تم ضبط (أحد الأشخاص- مقم بدائرة قسم شرطة الشروق) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزته (فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار، عداد مياه "مجهول المصدر"، زرادية و مفــك).. لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال سرقة عدادات المياه بأسلوب "الفك" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته وأقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، واعترف بارتكابه عدد 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشــاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه، وباستدعــاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة.

ونجحت اجهزة الأمن فى ضبط 3 أشخاص- مقيمون بمحافظتى القاهرة والجيزة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية وبحوزة اثنين منهم دراجة نارية من متحصلات نشاطهم الإجرامى.. وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وارتكابهم 3 وقائع سرقة.

تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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