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الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيسة الوزراء الإيطالية ترد على هجوم ممثلي السلطات الفرنسية على حكومتها

رئيسة الوزراء الإيطالية،
رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني
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اعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، أن هجوم ممثلي السلطات الفرنسية على حكومتها وعليها شخصيا في مشكلة الهجرة، مرتبط بالمشاكل الداخلية في فرنسا نفسها، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال ميلوني رد على سؤال من صحفيين إيطاليين حول هجوم ممثلي السلطات الفرنسية على الحكومة الإيطالية: "من الواضح أن لديهم مشكلة في دعم السكان، والتي تحتاج إلى حل، لكن هذه مشكلة داخلية".

واعتبرت أن إيطاليا ليس لديها "صعوبات ثنائية" مع فرنسا، وتتطلع إلى التواصل مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في المستقبل القريب خلال قمم مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي.

واعتبر وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، في وقت سابق أنّ ميلوني "عاجزة عن حلّ مشاكل الهجرة" في بلادها التي تشهد وصول أعداد قياسية من المهاجرين عبر المتوسط.

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