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الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع عامل غرقا في ترعة المحمودية بالبحيرة

صورة أرشفية
صورة أرشفية
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لقي عامل في العقد السادس من العمر مصرعه غرقًا داخل ترعة المحمودية بمحافظة البحيرة. 
تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة المحمودية، يفيد بغرق عامل بترعة المحمودية، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري وانُتشلت الجثة، وتبين أنها لعامل يدعى السيد عبد الوهاب أبو كلوب، 57 عاما، مقيم في المحمودية.

نُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية العام، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

البحيرة بمحافظة البحيرة ترعة المحمودية محافظة البحيرة مدير امن البحيرة