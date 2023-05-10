بابا الفاتيكان: الإمدادات الغذائية تهددها الحروب والفساد والاستغلال

حذر البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، من أن الحروب والفساد والاستغلال تشكل تهديدا حقيقيا للإمدادات الغذائية في العالم.

جاء ذلك خلال استقبال البابا فرنسيس اليوم الأربعاء، المشاركين بمؤتمر تنظمه الأكاديمية البحرية للعلوم تحت عنوان: "الأزمات الغذائية والإنسانية: العلم والسياسات للوقاية والتخفيف"،حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية، آكي.

ووفقا لإذاعة الفاتيكان، أشار بابا الفاتيكان إلى أنه "تحد ملح، لأنه غالبا ما تعيق مواقف مطبوعة بالكوارث الطبيعية، وكذلك الصراعات المسلحة أيضا، وأفكر بشكل خاص في الحرب في أوكرانيا، الفساد السياسي أو الاقتصادي، استغلال الأرض وبيتنا المشترك، إنتاج الغذاء، وتقوض النظم الزراعية وتهدد بشكل خطير الإمدادات الغذائية لشعوب بأسرها".

وأضاف أنه في الوقت عينه، تفاقمت هذه الأزمات بسبب الآثار الطويلة الأمد لوباء فيروس كورونا، بينما نشهد أيضا على تراجع التضامن الأخوي، ويتحدد هذا التراجع من خلال الادعاءات الأنانية المتأصلة في بعض النماذج الاقتصادية الحالية. من هذا المنظور، من الضروري أن ندرك أكثر فأكثر أن جميع الأمور مرتبطة ارتباطا وثيقًا ببعضها البعض، وبالتالي فإن مشاكل اليوم تتطلب رؤية قادرة على مراعاة كل جانب من جوانب الأزمة العالمية، وأحد العناصر المهمة في هذه الرؤية هو أن نفهم أن الأزمة يمكنها أن تصبح أيضًا فرصة ومناسبة مواتية لكي نتعرّف على أخطاء الماضي ونتعلم منها".

يذكر أن ذلك جاء على هامش لقائه مع البابا تواضروس بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي شارك في اللقاء العام في إطار زيارته لروما تلبية لدعوة بابا الفاتيكان.