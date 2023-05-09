نقل حالات تسمم التعليم المدني بالجزيرة إلى معهد السموم

تم نقل بعض حالات الاشتباه بالتسمم التي وقعت منذ قليل فى مركز التعليم المدني بالجزيرة إلى معهد السموم.

كانت قد وصلت عدد من سيارات الاسعاف منذ قليل الي مركز التعليم المدني بالجزيرة بعد بلاغ عن وجود حالات تسمم لمجموعة من الطلبة المتواجدة داخل المركز.



علي الفور تم نقل المصابين الي المستشفي لتلقي الاسعافات ووصلت أعداد المصابين باشتباه بحالات التسمم إلى أكثر من 60 طالبا.

على جانب آخر التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السفير هشام بدر المنسق الوطني ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم، بحضور الدكتور عبدالله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، الدكتور مصطفي مجدي ومصطفي عز العرب معاوني الوزير، المهندس خالد محمد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، والدكتورة نيرمين صادق المدير التنفيذي للمبادرة ، ومنه الله يحيي مشرف العمليات بالمبادرة.

أكد وزير الشباب والرياضة أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعكس رؤية مصر لترسيخ الواقع الجديد الذي ترتبط فيه التنمية بالتحول الرقمي والاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب مراعاة الاعتبارات البيئية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.



وأشار صبحي إلي عقد الوزارة سلسلة من البرامج التعريفية التي تنظمها بمختلف المحافظات للتعريف بأضرار التغيرات المناخية وأثرها على البيئة، كذلك تبنى وزارة الشباب والرياضة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وقضية التحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس.