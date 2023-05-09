7 غيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة بروكسي في كأس مصر

يفتقد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي جهود 7 لاعبين، خلال مواجهة بروكسي، المقرر لها، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة مساء، على استاد القاهرة، لحساب منافسات دور الـ 32 من مسابقة كأس مصر 2023.

وشهدت القائمة استبعاد محمد عبد الشافي وأحمد فتوح وعبد الله جمعة وعمرو السيسي للإصابة، ومصطفى الزناري وعمر جابر لأسباب فنية، وفضل المدرب الكولومبي منح أحمد سيد زيزو راحة من مباراة اليوم.

وتضم 22 لاعبًا على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمود شبانة - محمد طارق - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد بلحاج- محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.