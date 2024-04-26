مدير الإغاثة الطبية بغزة: المقابر الجماعية تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية

أكد الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، أن المقابر الجماعية في القطاع تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وذلك في مداخلة مع فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة.

وأضاف مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، ان جرائم الاحتلال تستدعي محاسبة القوات الإسرائيلية على ما ترتكبه من انتهاكات، متابعا “نعمل على توثيق الانتهاكات الإسرائيلية وتقديمها للمنظمات الدولية لمعاقبة قوات الاحتلال”.

وأوضح مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، أن هناك 9 مستشفيات فقط تعمل بشكل جزئي بالقطاع إلى جانب عدد من المستشفيات الميدانية، لافتا إلى وجود جهود مكثفة لإعادة تشغيل جزء من المباني المدمرة بمجمع الشفاء الطبي بالإضافة إلى تنسيق مكثف لاستقبال مرضى شمال القطاع لا سيما الذين يعانون مرض السرطان لتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم.