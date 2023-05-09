مصرع زوجين في حريق التهم شقة سكنية بالعمرانية

لقى زوجان مصرعهما في حريق التهم شقتهما بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه مصرع زوجين قاطني الشقة جرى نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة مستشفى الهرم تحت تصرف النيابة العامة.

ويجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وبيان سبب الحريق وموافاة النيابة العامة بالتحريات عقب الانتهاء منها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.