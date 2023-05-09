ads
الثلاثاء 09 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع زوجين في حريق التهم شقة سكنية بالعمرانية

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقى زوجان مصرعهما في حريق التهم شقتهما بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه مصرع زوجين قاطني الشقة جرى نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة مستشفى الهرم تحت تصرف النيابة العامة.

ويجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وبيان سبب الحريق وموافاة النيابة العامة بالتحريات عقب الانتهاء منها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الإدارة العامة لمباحث الجيزة 3 سيارات إطفاء بمديرية أمن الجيزة حريق داخل شقة سكنية مباحث قسم شرطة العمرانيه نشوب حريق داخل شقة سكنية مديرية امن الجيزة مستشفى الهرم محافظة الجيزة