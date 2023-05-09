مدير تعليم القليوبية توجه رسالة طمأنة لأولياء الأمور خلال الامتحانات

تفقدت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، امتحانات الفصل الدراسي الثاني، بمدرسة الشهيد أشرف سلومة عبد العاطي محمد الابتدائية المشتركة، ومدرسة التحرير الابتدائية المشتركة.

وأكدت مدير التعليم خلال جولتها ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة للطلبة والطالبات لأداء الامتحانات بسهوله ويسر متمنية لهم التوفيق والنجاح.

واطمأنت ما إذا كانت لديهم أي شكاوى أثناء أدائهم الامتحان، مؤكدة أنه يتم مراعاة أي شكاوى من صعوبة الامتحانات أثناء التصحيح وأن مصلحة الطالب أولا، مؤكدة ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات.

كما طمأنت "إبراهيم" أولياء الأمور على انتظام سير الامتحانات في جو يسوده الهدوء، مشيرة إلى أنه جرى تزويد اللجان بوسائل الإضاءة والتهوية اللازمين، والتأكيد على توافر أدوات التطهير والتعقيم باللجان ودورات المياه، وتهيئة الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

وكان قد اشتكى عدد من طلاب الصف الأول الإعدادي بمحافظة القليوبية من صعوبة امتحان الهندسة الذي أداه الطلاب، مؤكدين أنه جاء في مستوى الطالب المتميز وطويل جدا لا يتناسب مع الوقت المخصص.

كان طلاب الصف الأول الإعدادي بالقليوبية قد بدأوا السبت الماضي، أولى امتحانات التيرم الثاني بمادة اللغة العربية والخط والإملاء، واليوم الإثنين الهندسة والعلوم والأربعاء اللغة الأجنبية والجبر والإحصاء والسبت دراسات اجتماعية وكمبيوتر.

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية، انتظام الامتحانات للصفوف الرابع والخامس الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، مشيرة إلى أنه حال التأكد من وجود أية تسريبات إلكترونية بالامتحانات سيتم التعامل معها فورا وإحالتها للنيابة المختصة.