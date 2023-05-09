حادثة نادرة.. عقرب يلدغ سيدة أثناء رحلة جوية هندية

قالت شركة طيران الهند إن سيدة كانت على متن طائرة تابعة لها تعرضت للدغة عقرب أثناء رحلة من مدينة ناجبور إلى مومباي.

ووصفت الشركة في بيان أصدرته لوكالة "برس ترست" الهندية وما حصل بـ الحادثة النادرة للغاية والمؤسفة، وقالت شركة الطيران إنها واجهت في السابق حالات لجرذان أو طيور على متن رحلاتها ولكن في هذه الحادثة النادرة كان هناك "عقرب مسافر" على الرحلة التابعة لها.

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الهندية، إنه عند الهبوط، تم علاج الراكبة في المستشفى ورافق مسئولونا الراكبة وقدموا كل الدعم لها بعد هبوط الطائرة في مومباي، وأجرى المسئولون بحثا على الطائرة بأكملها وفي النهاية حددوا مكان العقرب.

وأضافت شركة الطيران إنه تم بعد ذلك تدخين الطائرة بالكامل وفقا للبروتوكول.