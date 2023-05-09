بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الإثنين، على انخفاض مؤشرها العام 7.32 نقطة ليبلغ مستوى 7000.80 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.47 في المئة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 102 مليون سهم عبر 7835 صفقة نقدية بقيمة 34.4 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 25.12 نقطة ليبلغ مستوى 5589 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.45 في المئة من خلال تداول 29.15 مليون سهم عبر 1706 صفقات نقدية بقيمة 6.2 ملايين دينار كويتي.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 52.6 نقطة ليبلغ مستوى 7725.36 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.68 في المئة من خلال تداول 72.8 مليون سهم عبر 6129 صفقة بقيمة 28.2 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 30.4 نقطة ليبلغ مستوى 5625.94 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.54 في المئة من خلال تداول 24.4 مليون سهم عبر 1315 صفقة نقدية بقيمة 3.7 ملايين دينار كويتي.