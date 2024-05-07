تعرف على داء "غويشه" وأعراضه ومخاطره

داء غويشه واحدًا من الأمراض الشائعة ولكن لا يعرف الكثير من الناس معلومات كافية عنه؛ حيث ينتج المرض نتيجة تراكم مواد دهنية في بعض أعضاء الجسم مقل الطحال والكبد ويؤدي لتضخم تلك الأعضاء والتأثير على وظيفتها.

وفي بعض الأحيان تتراكم المواد الدهنية في النسيج العظمي مما يضعف العظام ويزيد من خطر الكسور ويزيد من قدرة الدم على التجلط والأنزيم الذي يفتت المواد الدهنية لا يعمل بشكل صحيح للمرى الذين يعانون من مرض غويشه.

-أسباب المرض:

قد يكون موروث فمثلا اليهود من اصول شرق ووسط اوروبا اكثر المصابين نتيجة الوراثة لديهم.

في حالة اذا كان اي من الوالدين يحمل المرض.

-الاعراض:

آلام في البطن وانتفاخ مسبب الم في الطحال والكبد.

تشوهات في الهيكل العظمي.

اضطرابات الدم وانخفاض خلايا الدم الحمراء.

الارهاق الشديد.

سهولة الاصابة بالكدمات ونزيف الدم.

قد يؤثر على الدماغ في حالات نادرة.

تصلب العضلات وصعوبة البلع.

-عوامل الخطر:

قصر القامة والتأخير في النمو والبلوغ عند الاطفال.

سرطانات مثل الورم النقوي المتعدد وابيضاض الدم والورم المفي.

مشاكل بالجهاز التناسلي ومشاكل الحمل والولادة.

مرض باركنسون.

مشاكل الجهاز التناسلي والحمل والولادة.

-زيارة الطبيب والعلاج:

سرعة مراجعة الطبيب عند ظهور اي من الاعراض.

اتباع نظام علاجي مع الطبيب لخطورة المرض اذا ترك بدون علاج.

يجب مراعاة اتباع نظام غذائي صحي.