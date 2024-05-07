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الثلاثاء 07 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

استمرار القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية

معبر رفح الجانب الفلسطيني
معبر رفح الجانب الفلسطيني
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قال كريم رجب، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، إنَّ المشهد الحالي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، هو استمرار القصف الإسرائيلي، وأصوات الغارات متواصلة على مدار الساعة، موضحا أن العملية العسكرية للعدوان تمتد وتتركز من مناطق السيادة الحدودية الفلسطينية.

وتابع "رجب"، خلال رسالة على الهواء: "المخازن الاستراتيجية الخاصة بالمساعدات الإنسانية في معبر رفح من الجانب الفلسطيني، يستهدفها القصف الإسرائيلي، بعد سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على المعبر من الجانب الآخر".

وأكد مراسل القناة: "كارثة إنسانية ترتبت على هذا العدوان، وهو ما تشير إليه بعض المنظمات الأممية، من أن منع دخول المساعدات وإغلاق المعبر في وجه المساعدات، ينتج عنه تأزم الوضع الإنساني في غزة، والأمم المتحدة حذرت من أن الوقود في غزة لا يكفي إلا ليوم واحد".

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