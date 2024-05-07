"مجزرة جديدة".. تعليق الأردن على اقتحام رفح الفلسطينية

قالت آية السيد، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن الأردن أدانت ما يحدث في رفح الفلسطينية، من جانب الاحتلال الإسرائيلي، واصفة ذلك بـ"مجزرة جديدة" بحق الشعب الفلسطيني.

وأضافت "السيد"، خلال رسالة على الهواء، أن الأردن تطالب بمحاسبة كل من تسبب في ذلك التصعيد، مشيرة أن هناك مخاوف من الانتهاك المستمر من جانب الاحتلال الإسرائيلي لكافة القوانين الدولية.

وأشارت، أنه من المتوقع أن تتحرك خلال الساعات القادمة من أجل التوصل لحلول من أجل إيقاف العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، وإعادة فتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية.

ونوهت، أن الأردن ستتحرك مع المنظمات الدولية من أجل الضغط على إسرائيل ووقف العدوان على القطاع المنكوب، والمنطقة بأكملها.