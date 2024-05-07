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الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

جالانت: مستعدون لتسويات من أجل استعادة المحتجزين

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، منذ قليل، أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، قال إن العملية في رفح الفلسطينية لن تتوقف حتى القضاء على حماس أو عودة أول محتجز إلى إسرائيل.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت “مستعدون لتسويات من أجل استعادة المحتجزين”.

هذا وقد أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم، إن السبيل لإنهاء الحرب في قطاع غزة هو إلقاء حركة حماس أسلحتها وإعادة الأسرى الإسرائيليين.

ودعت حكومة الاحتلال الإسرائيلية المنظمات الدولية لإخلاء مناطق عمليات الجيش في قطاع غزة، مؤكدة أن هدفها هو  تدمير حماس

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