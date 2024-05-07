استعدادات مكثفة بسفاجا لاستقبال المصيفين

فتحت شواطئ مدينة سفاجا أبوابها لاستقبال رواد المدينة ومحبي المصيف والاحتفال بأعياد الربيع، حيث توافد عدد من الأسر من محبي ورواد المكان، خاصة زوار الواحد الذين فضلوا الشواطئ العامة على امتداد الساحل.

يأتي ذلك وسط استعدادات الوحدة المحلية سفاحا، حيث تم تزويد الشواطئ بسيارة إسعاف بكامل الطقم الخاص بها 2 منقذ (غطاس) بكامل معداته وعدد 2 مسؤول من موظفي الوحدة المحلية لمدينة سفاجا مع توفير المياه العذبة لكل شاطئ من شواطئ المدينة.

وأكدت إدارة الأزمات بسفاجا، أنه تم تشكيل لجنة من الإدارات (سكرتير المدينة ومساعد رئيس المدينة والأزمات والعلاقات العامة البيئة) بهدف المرور على الشواطئ وتوفير متطلبات رواد الشواطئ وتذليل أي عقبات وحل أي مشكلة أو طارئ قد يحدث في أي وقت، بالإضافة لتجهيز المعدات والمباني الإدارية وكل خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ، وتوفير كل الإمكانات والخدمات اللازمة لهم.

ومن جانبه أكد محمد مبارك، سكرتير المدينة أن أعمال تطوير وتجميل المدينة جارية والعمل على قدم وساق لموسم الصيف بدهان البلدورات ورفع كفاءة الشوارع وإنارة الأعمدة ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية من أعمال رصف بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية ضمن خطة المدينة لإعادة الشيء لأصله.

أوضح أنه تم تطوير الممشى السياحي وتجميل والشوارع الرئيسية والميادين العامة ومداخل الشواطئ بنطاق المدينة، وبين أن مدينة سفاجا تملك عددا من الشواطئ العامة ومنها شاطئ (كيلو 13 كيلو و8 مجلس المدينة والاستشفاء البيئي

والأشغال العسكرية وسفاجا البلد وقرية أم المحيطات).

IMG-20240507-WA0032

IMG-20240507-WA0029

IMG-20240507-WA0028

IMG-20240507-WA0027

IMG-20240507-WA0030

IMG-20240507-WA0025