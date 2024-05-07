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الثلاثاء 07 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

بيراميدز يفقد بلاتي توريه في مواجهة المصري ويستعيد رمضان والشيبي

رمضان صبحي لاعب بيراميدز
رمضان صبحي لاعب بيراميدز
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يفقد فريق نادي بيراميدز جهود لاعب الوسط البوركيني الدولي بلاتي توريه في مواجهة المصري في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على المصري في السابعة من مساء السبت المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار الجولة ٢٢ من بطولة الدوري.

وحصل بلاتي توريه على بطاقة صفراء في اللقاء الأخير أمام فيوتشر وهو الانذار الثالث للاعب ليغيب بسببه عن اللقاء المقبل.

وفي المقابل يعود الثنائي رمضان صبحي والمغربي محمد الشيبي لدعم صفوف الفريق بعد انتهاء إيقافهما في لقاء فيوتشر الأخير.

وكان رمضان صبحي حصل على بطاقة حمراء في مباراة بيراميدز والبنك الاهلي وتم إيقافه مباراتين بينما غاب الشيبي عن مباراة فيوتشر الأخيرة بسبب تراكم البطاقات. 

بيراميدز والمصري رمضان صبحي بلاتي توريه محمد الشيبي