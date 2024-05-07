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الثلاثاء 07 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بالصور.. إقبال المواطنين على التقدم لطلبات التصالح على مخالفات البناء ببورسعيد

اقبال المواطنين على
اقبال المواطنين على التقدم لطلبات التصالح على مخالفات البناء
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توافد أبناء محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية، وذلك طبقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

 

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على جاهزية جميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة لاستقبال جميع طلبات التصالح والتيسير على المواطنين للتعامل مع طلبات التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقاً للقانون الجديد.

وأشار إلى أنه وجه رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بالمتابعة على مدار الساعة لمستجدات العمل في تلقي طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، والتواصل مع المواطنين بصفة مستمرة لتلقي شكواهم واستفساراتهم.

وشدد على أنه وجه بتوفير كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة.

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