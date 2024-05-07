تركيا تطالب إسرائيل بالانسحاب الفوري من رفح الفلسطينية

قالت وزارة الخارجية التركية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على رفح الفلسطينية بعد يوم من موافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار تظهر أن تل أبيب لا تتصرف بنية صادقة.

وأكدت الخارجية التركية، أن أي هجوم على رفح يؤثر على العالم برمته، مشيرة إلى أنه يجب على إسرائيل الانسحاب من الجزء الذي سيطرت عليه في معبر رفح فورًا.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما على مدينة رفح، كما سيطر على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح البري، رغم التحذيرات الأممية والدولية من مغبة تنفيذ عملية عسكرية بالمدينة التي تأوي أكثر من 1.5 مليون نازح فلسطيني.