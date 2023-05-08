"زراعة الشيوخ" تناقش دراسة لنائب التنسيقية بشأن زراعة القطن

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعى، وكيل اللجنة، وعضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن "زراعة القطن المصرى.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى"، وذلك بحضور الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، والدكتور محمد عبد المجيد، رئيس مجلس القطن والمحاصيل الزيتية والألياف، والدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث لشئون الإرشاد والتدريب.

واستعرض النائب محمد السباعى، الهدف من الدراسة، مشيراً إلى أنها تهدف إلي الوقوف على وضع القطن المصرى وكيفية تحسين منظومته، لاسيما وأن القطن المصرى كان في الريادة العالمية، ومن المحاصيل الهامة في الوطن العربى، مضيفا، "كما يوجد لدينا مراكز بحوث متخصصة في القطن المصرى".

وأضاف السباعى، أن الهدف من مناقشة تلك الدراسة، هو الاستماع إلى المختصين بالحكومة وإتاحة الفرص لهم لطرح وتنفيذ ما يؤدي إلى النهوض بمنظومة القطن المصرى.

وشهد الاجتماع إشادة كبيرة من جانب لجنة الزراعة وممثلي الحكومة بالدراسة المقدمة من نائب التنسيقية محمد السباعى.

ودعت اللجنة، الحكومة أن يتم إفادتها بما لديها من دراسات في هذا الملف ليتم مناقشتها في الاجتماعات المقبلة للجنة.

