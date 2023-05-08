أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 500 جندي أوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية في مناطق متفرقة بأوكرانيا أبرزها إقليم دونيتسك.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، بأن القوات الروسية قضت على أكثر من 380 جنديًا أوكرانيًا، بجانب تدمير 3 مدافع هاوتزر في اتجاه دونيتسك، لافتا إلى أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 15 طائرة بدون طيار أوكرانية خلال اليوم الماضي في مناطق لوجانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون.

ووفقًا لكوناشينكوف، فقد وصلت حصيلة خسائر الجيش الأوكراني منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير العام الماضي إلى 418 طائرة قتالية، و230 مروحية، و4042 طائرة بدون طيار، و421 نظامًا صاروخيًا مضادًا للطائرات، و9033 دبابة ومركبات قتالية مصفحة، و1096 أنظمة إطلاق الصواريخ متعددة، و4764 قطعة مدفعية ميدانية وهاون، بالإضافة إلى 10059 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.