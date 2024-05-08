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الأربعاء 08 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

جوميز يعلن قائمة الزمالك لمباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية

جوزيه جوميز
جوزيه جوميز
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أعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، القائمة التي ستسافر إلى المغرب غداً الخميس، استعداداً لخوض مباراة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها في تمام العاشرة مساء يوم الأحد المقبل بالملعب البلدي ببركان.

 وجاءت قائمة الزمالك كالتالي: حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين. 

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح. خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - أحمد مصطفى "زيزو". 

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

جوزيه جوميز المغرب محمد أشرف روقا بطولة كأس الكونفدرالية