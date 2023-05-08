تسبب في تبديل أوراق الامتحانات.. إحالة موجه عام بإدارة قها التعليمية للتحقيق

قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية، إحالة موجة عام العلوم بإدارة قها التعليمية، للتحقيق معه بالشئون القانونية بالمديرية.

وأوضحت المديرية فى بيان لها، اليوم الإثنين، أنه تم تحويل موجه عام العلوم، لتسببه في تبديل أوراق الامتحانات لطلاب الصف الخامس الابتدائي، مما جعلهم يؤدون امتحان مادة العلوم أمس بأسئلة طلاب الدمج بدلا من الامتحان الأساسي، وجرى إرسال نموذج الإجابة للامتحان الأساسي للكنترول وليس له علاقة تماما بالامتحان.

في وقت سابق استعدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني في كافة المدارس والمراحل التي انطلقت مطلع الشهر الجاري وتستمر حتى نهاية الشهر.