ads
الإثنين 08 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تسبب في تبديل أوراق الامتحانات.. إحالة موجه عام بإدارة قها التعليمية للتحقيق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية، إحالة موجة عام العلوم بإدارة قها التعليمية، للتحقيق معه بالشئون القانونية بالمديرية. 

وأوضحت المديرية فى بيان لها، اليوم الإثنين، أنه تم تحويل موجه عام العلوم، لتسببه في تبديل أوراق الامتحانات لطلاب الصف الخامس الابتدائي، مما جعلهم يؤدون امتحان مادة العلوم أمس بأسئلة طلاب الدمج بدلا من الامتحان الأساسي، وجرى إرسال نموذج الإجابة للامتحان الأساسي للكنترول وليس له علاقة تماما بالامتحان.
في وقت سابق استعدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني في كافة المدارس والمراحل التي انطلقت مطلع الشهر الجاري وتستمر حتى نهاية الشهر.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني محافظة القليوبية مديرية التربية والتعليم بالقليوبية امتحان مادة العلوم