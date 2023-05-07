حي جنوب الجيزة يشن حملة لرفع الإشغالات بعدد من الشوارع.. صور

شنت الأجهزة التنفيذية بحي جنوب الجيزة، اليوم الأحد، حملة لرفع الإشغالات، برئاسة اللواء زكي ممدوح سلام رئيس حي جنوب الجيزة، بمرافقة الإدارات الميدانية للحي.

أسفرت الحملة عن مصادرة عدة إشغالات تم إيداعها بمخزن الحي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك بناء علي تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما أسفرت الحملة عن رفع إشغالات بعدد من الشوارع منها "شارع الجامعة - الغرفة التجارية - أمام محلات شعبان - يافع بن يزيد"، كما قامت هيئة النظافة والتجميل بالحي بكنس شارع البحر الأعظم، كنس وتجريد شارع ربيع الجيزي، كنس وتجريد شارع ربيع الجيزي أمام مدرسة أبو الهول، وكنس محيط المدارس بنطاق الحي.