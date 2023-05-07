ads
الأحد 07 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حي جنوب الجيزة يشن حملة لرفع الإشغالات بعدد من الشوارع.. صور

حملات محافظة الجيزة
حملات محافظة الجيزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شنت الأجهزة التنفيذية بحي  جنوب الجيزة، اليوم الأحد، حملة لرفع الإشغالات، برئاسة اللواء زكي ممدوح سلام رئيس حي جنوب الجيزة، بمرافقة الإدارات الميدانية للحي. 

أسفرت الحملة عن مصادرة عدة إشغالات تم إيداعها بمخزن الحي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك بناء علي تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما أسفرت الحملة عن رفع إشغالات بعدد من الشوارع منها "شارع الجامعة - الغرفة التجارية - أمام محلات شعبان - يافع بن يزيد"، كما قامت هيئة النظافة والتجميل بالحي بكنس شارع البحر الأعظم، كنس وتجريد شارع ربيع الجيزي، كنس وتجريد شارع ربيع الجيزي أمام مدرسة أبو الهول، وكنس محيط  المدارس بنطاق الحي.

حملةاشغالات حي جنوب الجيزة هيئة النظافة والتجميل حملات حي جنوب محافظة الجيزة