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الأحد 07 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخزانة الأمريكية: إذا لم يرفع سقف الدين بحلول يونيو سنواجه كارثة اقتصادية

الخزانة الأمريكية
الخزانة الأمريكية
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قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلن إنه في حال لم يرفع سقف الدين بحلول يونيو سنواجه كارثة اقتصادية لن يحول دونها أي إجراء رئاسي.
وأوضحت يلن حسبما أفادت قناة الحرة الامريكية مساء اليوم الأحد أنه تم اتخاذ تدابير استثنائية طيلة أشهر لتلافي تبعات أزمة الديون لكننا استنفدنا كل شيء.
وأشارت إلى أنه في حال لم تؤد مفاوضات البيت الأبيض والكونجرس إلى رفع سقف الدين سيترتب على ذلك فوضى مالية.
وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلن أبلغت في وقت سابق الكونجرس الأمريكى أن الولايات المتحدة يمكن أن تتخلف عن سداد ديونها بحلول الأول من يونيو ما لم يقم المشرعون برفع أو تعليق سلطة البلاد فى الاقتراض قبل هذا الموعد، وتجنب ما يمكن أن يصبح أزمة مالية عالمية.

الخزانة الأمريكية كارثة اقتصادية البيت الأبيض