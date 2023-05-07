كشف حقيقة تضرر سيدة من جارتها بمنطقة المعصرة.. والتحريات "مهتزة نفسيا"

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة حقيقة تضرر سيدة من جارتها بمنطقة المعصرة، وتبين أن الشاكية مهتزة نفسيا.



تعود الواقعة فى إطار ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، متضمنًا إستغاثة إحدى السيدات بالقاهرة، لتضررها من جارتها، وبالفحص أمكن تحديد الشاكية (ربة منزل - مقمية بدائرة قسم شرطة المعصرة) وبسؤالها أفادت بتضررها من (عاملة بمكتبة أسفل العقار محل سكنها) لكثرة المترددين على المكتبة المشار إليها.

كما تبين أن الشاكية مهتزة نفسيا، وبإستدعاء الأخيرة وسؤالها أيدت أقوال الشاكية وإتهمتها بإلقاء مخلفات وبقايا طعام بشكل دائم من شرفتها أمام المكتبة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.