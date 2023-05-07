جوجل تحتفل بعيد ميلاد الموسيقار الألماني يوهانس برامز الـ 190

كعادتها، وكوسيلة لإثراء الثقافة الشخصية الخاصة بمستخدميها، احتفلت جوجل اليوم الأحد، بالذكرى الـ 190 لميلاد الموسيقار الألماني يوهانس برامز ، والذي يعد واحدا من أهم المؤلفين في مجال الموسيقى الكلاسيكية، ويحتل مكانة عالية مع باخ وبيتهوڤن في قائمة الباءات العظيمة الثلاث، ورغم الإنجازات الهائلة التي حققت إلا أن بعض النقاد انتقدوا أساليبه الوجدانية، واتهموه بالنسخ والاقتباس الفني، وتم اتهام بعض النقاد بأن اول سيمفونية كتبها برامز كانت مجرد نسخة من السيمفونية العاشرة لبيتهوفن، ورغم أن بعض الناس يسمعون تأثيراً للموسيقى التي كتبها بيتهوفن في سيمفونيات برامز، إلا أن هذا لا يؤثر على مكانته الفريدة كملحن كلاسيكي مهم.

من هو يوهانس برامز Johannes Brahms:

ولد يوهانس برامز في مدينة هامبورج بألمانيا يوم ٧ مايو عام ١٨٣٣م، وهو عازف بيانو ومؤلف موسيقى وقائد اوركسترا اشتهر في عصر الفن الرومانسي، الذي اشتهر في القرن التاسع عشر، والده كان عازف كونترباص بأوركسترا الأوبرا، ويعتبره الموسيقيون امتداد لبتهوفن، حيث يعتبر البعض أول سيمفونية لبرامز بمثابة السيمفونية العاشرة لبيتهوفن

بالرغم من وجوده في العصر الرومانسي، إلا أنه لم يتخذ هذا الطابع بشكل واضح في مؤلفاته، بل اشتهر عنه أنه لم ينشغل كثيرا بالجنس اللطيف خوفاً من الانشغال عن فنه!

وقد عرف برامز أيضًا بشخصيته المتواضعة والخجولة، وكان يميل إلى العزلة والتفكير في عمله الموسيقي، ومن بين أشهر أعماله قطعته الثانية للبيانو والأوركسترا، وأعماله الموسيقية الكورالية، بما في ذلك رابطة الحب و رجاءً ، والرباعية الأولى للأوتار.

توفي يوهانس برامز بسبب سرطان البنكرياس أو الكبد في 3 أبريل 1897 ، وقام الملحن البريطاني هوبرت باري، بتأليف كتاب التأبين الموسيقي “إليجي” لبرامز في نفس العام.