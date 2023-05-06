التحفظ على 8 مركبات وتحرير 10 غرامات فورية بحي الطالبية

شن حي الطالبية حملة علي الساحات والمواقف السرفيس برئاسة الدكتور أشرف تامر غالي رئيس الحي، على ساحات ومواقف بشارع عز الدين عمر وشارع الثلاثيني والعروبة، وتمكنت الحملة من كلبشه السيارات المتعدية والانتظار الغير مخصص وتم تحصيل 10 غرامات فوريه، كما تم التحفظ على 8 مركبات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بحظر سير مركبات التوكتوك بالمحاور الرئيسية والحيوية.

وجارٍ استكمال أعمال تركيب الإنترلوك بمحور عمرو بن العاص وتيسير العقبات لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع، كما تم عمل حملة إشغالات بالقطاع الجنوبي بشارع عثمان محرم وبسوق الكونيسة، ورفع كفاءة محيط السوق وتجريد الشارع بالاشتراك مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

كما تم عمل حملة إشغالات بالقطاع الشمالي، وتمكنت الحملة من رفع 250 حالة إشغال متنوعة بشارع الهرم وشارع التعاون وشارع جعفر وشارع ضياء وشارع رمسيس وشارع ترسا، وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي.

