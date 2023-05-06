وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى سوريا

السبت 06/مايو/2023 - 03:24 م

وصل إلى مطار اللاذقية الدولي، اليوم السبت، طائرة مساعدات إماراتية لدعم المتضررين من الزلزال.

وقال مدير مطار اللاذقية المهندس زياد الطويل، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا) - إن الطائرة تحمل على متنها 10 أطنان من المساعدات والمستلزمات الطبية بهدف دعم القطاع الصحي في المناطق المنكوبة.

