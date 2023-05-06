وصل إلى مطار اللاذقية الدولي، اليوم السبت، طائرة مساعدات إماراتية لدعم المتضررين من الزلزال.
وقال مدير مطار اللاذقية المهندس زياد الطويل، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا) - إن الطائرة تحمل على متنها 10 أطنان من المساعدات والمستلزمات الطبية بهدف دعم القطاع الصحي في المناطق المنكوبة.
بوابة العرب
وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى سوريا
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وصل إلى مطار اللاذقية الدولي، اليوم السبت، طائرة مساعدات إماراتية لدعم المتضررين من الزلزال.
وصل إلى مطار اللاذقية الدولي، اليوم السبت، طائرة مساعدات إماراتية لدعم المتضررين من الزلزال.