حبس شخص استولى على مظروف أموال من داخل حمام بمول في القاهرة الجديدة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس شخص استولى على مظروف أموال عثر عليه داخل "حمام" في مول شهير بمنطقة التجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أستاذ بإحدى الجامعات) بأنه حال تواجده بأحد المولات ترك سهواً ظرف بداخله مبلغ مالى "عملات أجنبية" (خاصين بعمله) داخل دورة المياه وبالعودة للبحث عن الظرف تبين عدم تواجده.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء).



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته مبلغ مالى (متحصلات واقعة السرقة) وبمواجهته أقر بأنه أثناء تواجده بدورة المياه عثر على الظرف وبداخله المبلغ المالى فقام بالإستيلاء عليه ووضعه داخل حقيبته والاستعانة بزميله لمساعدته فى تحويل العملة الأجنبية إلى العملة المحلية، وأمكن ضبط الأخير وبمواجهته أقر بقيامه باستبدال العملة من (عميليه) وأمكن ضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية"، وبمواجهتهما نفيا علمهما بأن المبالغ من متحصلات واقعة سرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.