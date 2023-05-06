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السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"التأمين الصحي" بالغربية يجري 600 فحص و38 عملية جراحية

تأمين الغربية
تأمين الغربية
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تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إجراء مستشفيات التأمين الصحي بالغربية لعدد  ٣٨ عملية جراحية في تخصصات الجراحة العامة والعظام وجراحات الأطفال والأورام وجراحات العيون والنساء والتوليد خلال يوم الخميس.

وأشار الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين بالغربية  أنه تردد علي أقسام الطوارئ بالمستشفيات على مدار اليوم ٢٥٠ مريض لتلقي الخدمات العلاجية والجراحية، حيث تم حجز ٣١ مريض بالأقسام الداخلية والرعايات المركزة كما أجرت المستشفيات ٧٠ جلسة غسيل كلوي لمرضى الكلى.

واستمر العمل بأقسام المعمل والأشعة ، حيث أجرت المستشفيات التابعة للفرع ٦٠ فحص أشعة، بالإضافة إلي ما يقرب من ٦٠٠ فحص بمعامل المستشفيات لمرضى الأقسام الداخلية والمترددين علي أقسام الطوارئ.


وأشاد رحمي بمستوى الخدمات العلاجية والجراحية المقدمة للمرضي المترددين على مستشفيات التأمين الصحي، موجه باستمرار تواجد الفرق الطبية والخدمات المعاونة على مدار اليوم  من أجل  تقديم الخدمات على المستوى الأمثل لجمهور المواطنين.

أقسام الطوارئ بالمستشفيات اقسام الطوارئ الجراحة العامة جراحات العيون