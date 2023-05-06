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السبت 06 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

حزب الإرادة الشعبية الفنزويلي: جوايدو لم يعد مرشحنا في الانتخابات التمهيدية

المعارض خوان جوايدو
المعارض خوان جوايدو
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أعلن حزب الإرادة الشعبية الفنزويلي، أن المعارض خوان جوايدو، لم يعد مرشحه للاقتراع التمهيدي الذي ستجريه المعارضة؛ استعدادا للانتخابات الرئاسية في 2024.
وقالت ديزيريه باربوزا، عضو القيادة الوطنية لحزب الإرادة الشعبية، الذي أسسه المعارض ليوبولدو لوبيز اللاجئ في إسبانيا - حسبما أوردت قناة (فرانس 24) - إنه تقرر أن يكون فريدي سوبرلانو "حامل اللواء" في هذه الانتخابات التمهيدية.
كان جوايدو الرئيس السابق للجمعية الوطنية قد أعلن نفسه في يناير 2019 "رئيسا موقتا" لفنزويلا بعد إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو في مايو 2018، ولم تعترف المعارضة الفنزويلية التي قاطعت الانتخابات، وكذلك جزء من المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا، بفوز مادورو ودعمت مبادرة جوايدو.
 

حزب الإرادة الشعبية الفنزويلي فنزويلا خوان جوايدو