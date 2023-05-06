حزب الإرادة الشعبية الفنزويلي: جوايدو لم يعد مرشحنا في الانتخابات التمهيدية

السبت 06/مايو/2023 - 11:01 ص

أعلن حزب الإرادة الشعبية الفنزويلي، أن المعارض خوان جوايدو، لم يعد مرشحه للاقتراع التمهيدي الذي ستجريه المعارضة؛ استعدادا للانتخابات الرئاسية في 2024.

وقالت ديزيريه باربوزا، عضو القيادة الوطنية لحزب الإرادة الشعبية، الذي أسسه المعارض ليوبولدو لوبيز اللاجئ في إسبانيا - حسبما أوردت قناة (فرانس 24) - إنه تقرر أن يكون فريدي سوبرلانو "حامل اللواء" في هذه الانتخابات التمهيدية.

كان جوايدو الرئيس السابق للجمعية الوطنية قد أعلن نفسه في يناير 2019 "رئيسا موقتا" لفنزويلا بعد إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو في مايو 2018، ولم تعترف المعارضة الفنزويلية التي قاطعت الانتخابات، وكذلك جزء من المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا، بفوز مادورو ودعمت مبادرة جوايدو.

