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الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بنوك

اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 9.5 مليار جنيه

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
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يطرح البنك المركزي عبر موقعه الالكتروني اليوم الاثنين 13 مايو 2024، سندات خزانة ذات عائد ثابت، لأجل 3 سنوات و5 سنوات بقيمة 3.5 مليار جنيه.

وذكر البنك عبر موقعه الإلكتروني أن قيمة السندات لأجل 3 سنوات تبلغ 3 مليار جنيه ويصرف العائد عليها نصف سنويا، بسعر كوبون 25.021% تستحق في 7-5-2027.

بينما تبلغ قيمة السندات لأجل 5 سنوات 500 مليون جنيه تستحق في 14-5- 2029 ، بعائد يصرف نصف سنوياً.

كما يطرح البنك المركزي سندات خزانة صفرية الكوبون، لأجل 546 يومًا بقيمة 6 مليار جنيه، تستحق في 11-11-2025.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023-2024.

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