ads
الجمعة 05 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 13 الف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 13000  طن بضائع عامة ومتنوعة ، 803 شاحنة و 100 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 317 شاحنة و 58 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع ، 486  شاحنة و 42 سيارة. 


ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال  السفينتين دليلة وامل ومغادرة السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس   فيما شهد  الميناء بالامس وصول السفينة بوسيدون اكسبريس  و مغادرة السفينتين دليلة وامل ، كما تم تداول 3200 طن بضائع عامة ومتنوعة  و 305 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي بريدج ، ايلة وسينا 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2475 راكب بموانيها .
 

الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر ميناء الغردقة البحري ميناء سفاجا البحري