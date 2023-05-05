مراكز المنيا تواصل حملات متابعة انتظام العمل بمواقف السيارات والالتزام بالتعريفة الجديدة

واصلت مراكز محافظة المنيا، اليوم الجمعة، في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهودها في تنظيم الجولات الميدانية لمتابعة زيادة تعريفة المواصلات الجديدة المعلن عنها، عقب صدور قرار وزارة البترول بزيادة أسعار السولار، إلى جانب التشديد على وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة المقررة على السيارات وبالمواقف، والتنبيه على السائقين بضرورة الالتزام بها، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبها، تابعت الوحدات المحلية لمراكز المنيا وشمال وجنوب المحافظة، انتظام سير العمل بمحطات الوقود ومواقف السيارات للتأكد من استمرار العمل بتعريفة الركوب المقررة بعد زيادة أسعار السولار، حيث تبين التزام أصحاب المحطات بالأسعار الجديدة والتزام السائقين بالتسعيرة، مع الالتزام بوضع ملصقات للتعريفة الجديدة، على السيارات وبالمواقف.

وتناشد المحافظة كافة المواطنين، بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم أي شكاوى للمواطنين في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة ركوب المواصلات لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة، وهي (2342200 - 2320001) والخط الساخن 114، ومنظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528.

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