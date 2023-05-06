اليوم.. انطلاق امتحانات آخر العام بمدارس جنوب سيناء

تنطلق صباح اليوم السبت، أولى امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمدارس جنوب سيناء المرحلة الابتدائية، وامتحانات النقل للصف الأول والثاني الإعدادي، والأول والثاني الثانوي بمدارس التعليم الفني التجاري، والزراعي، والصناعي، والفندقي، والأول والثاني الثانوي العام، وذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء .

ومن جانبه أكد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن مدارس جنوب سيناء أنهت جميع الاستعدادات لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني والتي تنطلق اليوم السبت، مشددا على الانضباط داخل اللجان وتنفيذ جميع التعليمات، وإتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات من المراقبين والملاحظين مع تنفيذ تعليمات الأمن، وتواجد عناصر الأمن والزائرة الصحية، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالمديرية تتابع سير الامتحانات وعلى تواصل تام مع كل الإدارات أولا بأول والالتزام بإجراءات الوزارة الخاصة بالامتحانات داخل اللجان والعمل على راحة الطلاب وتوفير الهدوء التام لأداء الامتحانات في يسر.

وأوضح وكيل الوزارة أن عدد المستهدفين بالصف الرابع والخامس والسادس (رسمي وخاص) (11657) طالبة وطالبة، كما يبلغ إجمالي عدد المستهدفين بالصفين الأول والثاني الإعدادي (7309 ) طالب وطالبة، كما يبلغ إجمالي المستهدفين بالصفين الأول والثاني الثانوي العام (2003 ) طالب وطالبة.

وأضاف وكيل الوزارة أن امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الأربعاء 10 مايو 2023 لمدة خمسة أيام ، أما امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي (رسمي وخاص) فتبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الخميس 11 مايو 2023 لمدة ستة أيام

وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي العام (رسمي وخاص) من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الثلاثاء 16 مايو 2023 لمدة عشرة أيام والصف الثاني الثانوي العام (رسمي وخاص) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الأحد 14 مايو 2023 لمدة ثمانية أيام والصف الأول الثانوي صناعي (فني عام ) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الخميس 14 مايو 2023 لمدة ثمانية أيام والأول صناعي (جدارات ) من السبت الموافق 6 مايو وينتهي الخميس 11 مايو لمدة ستة أيام والصف الثاني الثانوي صناعي (فني عام) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الأحد 14 مايو 2023 لمدة ثمانية أيام والصف الثاني الثانوي صناعي (فني جدارات) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الثلاثاء 9 مايو 2023 لمدة أربعة أيام والصف الأول والثاني الثانوي تجاري (فني عام) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الأحد 14 مايو 2023 لمدة ثمانية أيام والصف الأول الثانوي تجاري (فني جدارات) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الثلاثاء 9 مايو 2023 لمدة أربعة أيام والصف الثاني الثانوي تجاري (فني جدارات) تبدأ من السبت الموافق 13 مايو 2023 وتنتهي الثلاثاء 16 مايو 2023 لمدة أربعة أيام .

بينما امتحانات الصف الأول الثانوي الفندقي (فني جدارات) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الثلاثاء 9 مايو 2023 لمدة أربعة أيام والصف الأول الثانوي الفندقي (عام) من السبت 6 مايو 2023 حتى الاثنين 15 مايو لمدة تسعة أيام، والصف الثاني الثانوي الفندقي (فني) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الأحد 14 مايو 2023 لمدة ثمانية أيام والصف الثاني الثانوي فندقي (فني جدارات) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الإثنين 8 مايو 2023 لمدة ثلاثة أيام والصف الأول الثانوي زراعي عام (فني) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الأحد 14 مايو 2023 لمدة ثمانية أيام .

وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي زراعي (فني جدارات) من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الإثنين 8 مايو 2023 لمدة ثلاثة أيام والصف الثاني الثانوي زراعي (فني عام) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الأحد 14 مايو 2023 لمدة ثمانية أيام والصف الثاني الثانوي زراعي (فني جدارات) تبدأ من السبت الموافق 6 مايو 2023 وتنتهي الأحد 7 مايو 2023 لمدة يومين.

كان محافظ جنوب سيناء قد صدق على جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 10 أبريل 2023 للعام الدراسي 2022 / 2023 للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوي الفني والصم وضعاف السمع وذلك بناء على عرض الجدول المقترح للامتحانات والخطة الزمنية للعام الدراسي من وكيل الوزارة.

وفي سياق آخر وفي إطار الاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية والخط العربي للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ شهد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، المؤتمر التنسيقي لأطراف بروتوكول التعاون بين تعليم جنوب سيناء والمحافظة استعدادا لامتحانات الدبلومات الفنية والخط العربي وذلك بديوان محافظ جنوب سيناء بطور سيناء

بحضور قيادات الأطراف المعنية من الداخلية والمستشار العسكري والصحة والتموين والتضامن والكهرباء والمياه والسادة رؤساء المدن بخليج العقبة والسويس وإدارة الأزمات والعمليات بالمحافظة والمتابعة والشباب والرياضة تناول الاجتماع استعراض سيناريو الأدوار لكل جهة به