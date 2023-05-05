نقيب المهندسين يوقع بروتوكول تعاون مع جمعية المكاتب الهندسية بالبحرين

استقبل المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين وفدا من جمعية المكاتب الهندسية بالبحرين، وذلك بمقر النقابة العامة للمهندسين، حيث شهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون بين نقابة المهندسين والجمعية، يستهدف تنظيم التعاون بين المكاتب الهندسية البحرينية ونقابة المهندسين وتفعيل الأنشطة المشتركة.

وذلك بحضور د. عادل الحديثي- أمين عام اتحاد المهندسين العرب،د. حماد عبدالله رئيس شعبة الغزل والنسيج ورئيس اللجنة الاستشارية للمكاتب الهندسية بالنقابة، ونخبة من الخبراء و أصحاب مكاتب الخبرة الهندسية.

وقال النبراوي إنه جرى خلال اللقاء بحث سبل دعم وتعزيز التعاون . مؤكداً أهمية العمل المشترك في تطوير آليات عمل المكاتب الهندسية المصرية والبحرينية، لافتا أن اللقاء ناقش فرص فتح آفاق التعاون وفرص العمل للمهندسين والمكاتب الاستشارية المصرية، بجانب تبادل الخبرات، وفتح آفاق مزيد من العلاقات والتواصل بين الطرفين خلال المستقبل القريب، إضافة إلى العمل على تطوير مهنة الهندسة والارتقاء بها.

وأكد النبراوي حرصه على بناء جسور التعاون مع منظمات وجمعيات الهندسية العربية والإقليمية والدولية.

من جانبه عبر المهندس مازن بن أحمد العمران رئيس جمعية المكاتب الهندسية بالبحرين- عن سعادته بلقاء النبراوي وزيارة نقابة المهندسين المصرية العريقة.

وأشار العمران إلى أن الزيارة وتوقيع البروتوكول يأتي في إطار التنسيق بين جمعية المكاتب الهندسية بالبحرين ونقابة المهندسين المصرية، إذ تعد نقابة المهندسين من أقدم النقابات في المنطقة العربية، ونبتغي الاستفادة من خبرة النقابة والمهندسين المصريين والاطلاع على كل ما هو جديد.

وأضاف:" أهدافنا واحدة ومشتركة، وهي الارتقاء بمهنة الهندسة وتطبيق اللوائح والقوانين كي يكون هناك ميثاق أو مدونة لأخلاقيات المهنة، فالمهندسون مسؤلوون عن أرواح البشر، فأي خلل قد يودي بأرواح الناس بسبب انهيار أي مبنى، لذا سيكون هناك مزيد من التواصل والتعاون مع النقابة لتقوية العلاقات وتبادل الخبرات، وفتح آفاق للعمل المشترك، والاستفادة من الخبرات الهندسية المصرية، وبداية للاعتماد على المكاتب الهندسية البحرينية والمصرية؛ لتقليل الاعتماد على المكاتب الأجنبية خاصة إننا لا ينقصنا الخبرة ولا الكفاءة، وهي فرصة للتكامل الهندسي المصري البحريني.

وعبر د. فائق المنديل نائب رئيس جمعية المكاتب الهندسية بالبحرين عن سعادته بزيارة مصر ، منوها أن الغرض من الزيارة هو فتح أفق التعاون بين المكاتب الهندسية البحرينية ونظيرتها المصرية من خلال نقابة المهندسين العريقة.



وأضاف أنه خلال هذا اللقاء وتبادل الحديث مع أصحاب المكاتب المصرية اكتسبنا الكثير من خبراتهم وتعرفنا على تطلعاتهم وهم تعرفوا على طموحاتنا فيما يتعلق بالتعاون المشترك بيننا.

وعبر المنديل عن تطلعهم لكثير من التعاون مع الجانب المصري في مختلف مجالات التعمير والهندسة.



وخلال اللقاء تبادل الحضور النقاشات حول سبل التعاون والعمل المشترك خلال الفترة المقبلة، فيما أشاد الوفد البحريني بالتنمية العمرانية التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، وسبل الاستفادة من الخبرة المصرية.



شارك في اللقاء من جانب جمعية المكاتب الهندسية بالبحرين كل من:

م. مازن العمران رئيس الجمعية.

م. فائق المنديل- نائب رئيس الجمعية

م. عبدالحسن جعفر الحايكي- أمين السر العام للجمعية.

م. مجدي حبيب حنا- عضو الجمعية.



شهد اللقاء من جانب نقابة المهندسين المصرية أعضاء من اللجنة الإستشارية العليا للمكاتب الهندسية بالنقابة، وعدد من أصحاب بيوت الخبرة الهندسية هم:

د. أميمة صلاح الدين عضو اللجنة الاستشارية العليا، د. مصطفي القرشي رئيس مكتب القرشي بيت خبره هندسي و عضو اللجنه الاستشارية العليا، د. حسام بدران عضو اللجنة الاستشارية العليا، د. ماجد سامي عضو لجنة المكاتب الاستشارية، د. سعد الجيوشي عضو اللجنة الاستشاريه العليا، م. عمر حسين صبور رئيس مكتب صبور بيت خبره هندسي، و رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، د. اسماعيل شاكر المرقبي المدير التنفيذي لمجموعة شاكر الاستشارية.