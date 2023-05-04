انخفاض أسعار الدواجن والبيض في السوق المحلية اليوم الخميس 4 مايو

تراجعت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية يوم الخميس 4 مايو 2023، بشكل كبير، إذ تراجع سعر كيلو الدواجن البيضاء التسمين بنحو 25 جنيها، ليسجل الكيلو 65 جنيها في المزرعة، ويباع للمستهلك بداية من 70 جنيها.

وانخفض سعر الفراخ البيضاء الأمهات اليوم ليسجل نحو 68 جنيها فقط المزرعة، وتباع للمواطنين في المحال بدءا من 71 جنيهًا للكيلو وحتى 75 جنيها للكيلو الواحد.

ويبدأ سعر كيلو الدواجن التسمين للمستهلك من 71 جنيهًا وحتى 77 جنيهًا بعد ما سجل 95 جنيهًا قبل أيام.

وتراجع سعر كيلو البانيه بشكل كبير اليوم ليسجّل حوالي 140 جنيهًا في المحلات للمستهلك.

وتراوح كيلو البانية اليوم بين 170 و175 جنيهًا في بعض المحلات نتيجة إضافة هامش ربح كبير من قبل بعض التجار.

الفراخ البلدي تراوح بين 115-120 جنيهًا للكيلو.

الدواجن الساسو من 110- 115 جنيهًا للكيلو.

الأوراك: بين 78- 91 جنيهًا للكيلو.

الصدور بالعظم تبدأ من 95 جنيها للكيلو.

سعر الأجنحة من 50-60 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل من 38 -50 جنيهًا للكيلو.

وسجلت الفراخ الأمهات البيضاء سعر 65 جنيها في المزرعة، و69-70 جنيهًا للكيلو للمستهلك

أما أسعار الكتاكيت اليوم في السوق المحلية، والتي تراجعت هي الأخرى ليتراوح سعر الكتكوت الأبيض من 11 : 12 جنيهًا، والكتكوت الساسو من 10-11 جنيهًا.

وبالنسبة لأسعار الفراخ المجمدة البرازيلي اليوم، التي أسهمت بشكل كبير في انخفاض أسعار الدواجن في السوق المحلي بعد قرار الحكومة باستيراد آلاف الأطنان لسد الاحتياج المحلي وضبط أسعار السوق، فقد سجلت في المجمعات الاستهلاكية:

بلغ سعر الفرخة بـ71.5 جنيها لوزن الـ كيلو و100 جرام.

وسعر الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيهًا.

وسجل سعر الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.

وبالنسبة لأسعار البيض، والتي تراجعت خلال الأيام الماضية في المحلات والمزارع، ليسجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم من 97- 98 جنيهًا في المزرعة، و102 و110 جنيهات للمستهلك حسب المنطقة.

سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 90 جنيهًا في المزرعة، وبين 93 -100 جنيه بحسب المنطقة للمستهلك.

سعر كرتونة البيض البلدي تبدأ من 107 جنيهات في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 112-120 جنيه.