اليوم.. طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والعظمي 34 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية و جنوب سيناء و مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشديد الحرارة على جنوب البلاد وطقس مائل للبرودة ليلا على اغلب الانحاء.

ويشهد الخميس شبورة مائيةصباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

فرص ضعيفة امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

، ونشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والاتربة علي مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 22 درجة، وعلى السواحل الشمالية 31 والصغري 18 ، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 23،وعلى شمال الصعيد 36 والصغري20 ، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 22 درجة .