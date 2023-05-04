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الخميس 04 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والعظمي 34 درجة

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية و جنوب سيناء   و مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشديد الحرارة على جنوب البلاد وطقس مائل للبرودة ليلا على اغلب الانحاء. 

ويشهد الخميس  شبورة مائيةصباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. 

فرص ضعيفة  امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة. 

، ونشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والاتربة علي مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

 ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 22 درجة، وعلى السواحل الشمالية 31  والصغري 18 ، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 23،وعلى شمال الصعيد 36 والصغري20 ، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 22 درجة  .

حالة الطقس اليوم الارصاد