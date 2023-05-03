أول مطالب لأوسوريو فى الزمالك بعد الانسحاب من بطولة السوبر

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم بشكل طبيعي، بعد أن قررت إدارة النادي الانسحاب من مباراة السوبر أمام الأهلي، والتي من المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة فى الإمارات .

وطلب الكولومبي أوسوريو المدير الفني للزمالك من الجهاز الإداري للفريق تجهيز مباريات لفريق بروكسي من أجل دراسة المنافس ومعرفة نقاط القوة والضعف لدى الفريق، حيث من المنتظر أن يخوض الفريق مباراة أمام بروكسي فى دور الـ 32 من بطولة كأس مصر يوم الثلاثاء المقبل .

وطلب أوسوريو من لاعبي الزمالك غلق ملف مباراة السوبر أمام الأهلي، والتركيز فى المباريات المقبلة.

وعلى صعيد متصل بدأ نادي الزمالك فى التحرك ضد اتحاد الكرة بعد أن اشتعلت الأزمة بين الطرفين خلال الساعات القليلة الماضية عقب انسحاب الفريق الأبيض من بطولة السوبر المصري أمام الأهلي والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة فى الإمارات.

وبدأ نادي الزمالك يجهز ملفا شاملا بكافة التجاوزات التى صدرت فى حق النادي من جانب اتحاد الكرة خلال الفترة الأخيرة، وآخرها تعليق عقوبة إيقاف كهربا لاعب الأهلي لحين الفصل فيها، ومنع النادي من قيد لاعبيه حيث ترى إدارة النادي أن اتحاد الكرة كان المتسبب الأول فى تلك الأزمة.