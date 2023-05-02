الصليب الأحمر يدعو إسرائيل لتسليم جثمان الشهيد الأسير خضر عدنان

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتسليم جثمان الشهيد الأسير خضر عدنان الذي أعلن عن استشهاده صباح اليوم الثلاثاء، لذويه لمواراته الثرى.

وقالت اللجنة الدولية في بيان صحفي "ندعو السلطات الإسرائيلية الى إعادة جثمان عدنان حتى تتمكن أسرته من ترتيب مراسم دفن كريمة بما يتوافق مع عاداتهم ومعتقدتهم".

وأعربت اللجنة في بيانها عن استعدادها لتقديم الدعم في سبيل إعادة جثمان عدنان في حال طلب منها ذلك، توافقا مع المهام الإنسانية الموكلة اليها.

وتقدمت اللجنة بأحر التعازي لأسرة خضر عدنان وأحبائه في هذا الوقت العصيب.

وكانت الحركة الأسيرة الفلسطينية قد أعلنت فجر اليوم، عن استشهاد الأسير الشيخ خضر عدنان (44 عامًا) داخل سجون الاحتلال، بعد أن خاض معركة إضراب عن الطعام، استمرت لمدة 87 يومًا رفضًا لاعتقاله.