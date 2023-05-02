«الشعب»: الحوار الوطني يقدم رؤى واقتراحات تغير وجه الوطن (فيديو)

قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن الحوار الوطني تم التجهيز له على مدار عام كامل وهو وقت معقول جدا حتى يخرج في الشكل الملائم، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، نفذ وعده الذي قطعه خلال إفطار الأسرة المصرية قبل عام بعقد الحوار الوطني.

وأضاف "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الحوار الوطني يقدم رؤى واقتراحات تغير وجه الوطن وهو بناء جديد لجمهورية جديدة، ويتم الحوار من خلال 3 محاور سياسي واقتصادي واجتماعي في إطار هيئة وجمعية تأسيسية جديدة لبناء البلاد، مشيرا إلى أن الموضوعات التي يناقشها الحوار الوطني تشغل كافة تفاصيل الدولة المصرية.

وتابع رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أن تحالف الأحزاب المصرية قدم اقتراحات مختلفة لحل المشكلات العالقة في مصر، موضحا أن الأزمة الاقتصادية تشكل حيز كبير من جلسات الحوار الوطني، وهناك ورش أنشئت لبحث مشكلة الغلاء والتضخم، ومشكلات الصناعة، ومشاكل الاستثمار المباشر الذي يمثل طوق نجاة مصر، ومشكلات السياحة، منوهًا بأن قرارات الرئيس السيسي، بتوفير مظلة لحماية العمال والعمالة غير المنتظمة أمس جزء مما سيتم مناقشته بالحوار الوطني، وتعطي شعورا بالتفاؤل.