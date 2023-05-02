إخماد حريق شقة سكنية بالبوابة الأولى في حدائق الأهرام

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق نشب داخل شقة سكنية بالبوابة الأولي بمنطقة حدائق الأهرام غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

وتلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بالبوابة الأولي بمنطقة حدائق الأهرام.

وعلي الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.