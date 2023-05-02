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الثلاثاء 02 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة المتهم بقتل شاب المطرية لجلسة 20 مايو

أرشيفيه
أرشيفيه
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 محكمة جنايات القاهرة اليوم تأجيل محاكمة المتهم بقتل شاب بسلاح أبيض مطواة بسبب مشاجرة نشبت بينهما على خلافات مالية لجلسة 20 مايو.

  كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات بوصول شاب ويدعى "م. أ. ب"، 28 سنة مصاب بطعنة نافذة ولقي مصرعه على إثرها ويعمل التحريات وتكثيف الإجراءات تبين أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم والمتوفى، بسبب خلاف على مبلغ مالى بينهما وخلافات تجارية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم باستلال سكين وطعن المجنى عليه وأرداه قتيلا، وتمكن ضباط مباحث القسم من القبض على المتهم وبحوزته سلاح الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

محكمة جنايات القاهرة المتهم بقتل شاب غرفة عمليات النجدة