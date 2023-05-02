إهمال طبي متعمد.. "التعاون الإسلامي" تحمّل إسرائيل مسؤولية استشهاد خضر عدنان

حملت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، دولة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير خضر عدنان، نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد.

وأدانت "التعاون الإسلامي" في بيان صحفي، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، جميع الإجراءات الإسرائيلية التعسفية والمعاملة غير الإنسانية ضد الأسرى الفلسطينيين، وحرمانهم من الحقوق الأساسية، التي كفلتها لهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وأكدت وقوفها إلى جانب الأسرى الفلسطينيين، كما طالبت الهيئات الدولية المختصة بالتدخل السريع لحماية حقوقهم، والضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، من أجل وقف انتهاكاتها المستمرة ضدهم، والإفراج الفوري عنهم.

وكانت الحركة الأسيرة الفلسطينية قد أعلنت فجر اليوم، عن استشهاد الأسير الشيخ خضر عدنان (44 عامًا) داخل سجون الاحتلال، بعد أن خاض معركة إضراب عن الطعام، استمرت لمدة 87 يومًا رفضًا لاعتقاله.