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الثلاثاء 02 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب الخطيب وأسرته لـ9 مايو

مرتضى منصور
مرتضى منصور
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أجلت المحكمة الاقتصادية أولى جلسات محاكمة مرتضى أحمد منصور فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة لجلسة 9 مايو الجارى للاطلاع وإعلان المتهم بالدعوى المدنية وسداد الرسم .

وكان محمد عثمان المحامى تقدم ببلاغ للنائب العام بتاريخ 19 /8 / 2022 بصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادى الاهلى اتهم منصور بارتكاب جرائم السب القذف وخدش سمعه العائلات والطعن في الاعراض ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فى ارتكاب جريمة من خلال مداخلة بأحد البرامج الرياضية بتاريخ 18 أغسطس من العام الماضي عقب صدور حكم نهائي واجب النفاذ بحبسه شهر مع الشغل.

وطلبت النيابه معاقبه المتهم بالمواد 171-302-303-306-308 من قانون العقوبات والمادة 2/76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.

تاجيل محاكمه جديده لمرتضى منصوربتهمه سب الخطيب واسرته محاكمة الاقتصادية