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الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الدفاع العراقي يثمن جهود إيطاليا في الحرب ضد داعش

وزير الدفاع العراقي
وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد العباسي
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ثمن وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد العباسي، اليوم/ الثلاثاء/ جهود إيطاليا خلال مشاركتها بالتحالف الدولي في حرب العراق ضد داعش الإرهابي، مشيدا بدور بعثة حلف الناتو ودعمها للعراق من خلال الدورات التدريبية والتطويرية التي أُقيمت لكوادر وزارة الدفاع داخل وخارج العراق. 

جاء ذلك خلال لقائه وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو بمقر الوزارة في بغداد، لبحث الأوضاع في البلاد.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - سبل تطوير العلاقات المستقبلية بين العراق وإيطاليا، فضلًا عن سعي البلدين إلى فتح سبل التعاون المشتركة في المستقبل وسيتم وضع الخطط اللازمة لذلك.

وزير الدفاع العراقي الحرب ضد داعش ايطاليا