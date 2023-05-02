ads
الثلاثاء 02 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مستشار مجلس الوزراء الأسبق: قرارات الرئيس في عيد العمال حملت نوعًا من السعادة

الدكتور أحمد السمان
الدكتور أحمد السمان مستشار مجلس الوزراء الأسبق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور أحمد السمان، مستشار مجلس الوزراء الأسبق، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العمال حملت نوعا من السعادة للمصريين، مشيرًا إلى أن هناك دلالات إيجابية حدثت خلال الاحتفال أمس لأنه أقيم داخل أحد المصانع مع افتتاح مصنع جديد، وهو مؤشر على الاهتمام بالتصنيع.

وأضاف "السمان" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن الأمر الإيجابي الأكثر، هو مبادرة صندوق التأمين على العمالة غير المنتظمة، حيث أن هذه الفئة كانت خارج نطاق رادار الدولة خلال عقود ماضية، بالإضافة إلى أن تلك الفئة تُعتبر من أكثر الفئات تضررًا واحتياجًا لمثل هذا الصندوق.

وأردف، أن القرار لم يحدد بشكل صريح العمالة غير المنتظمة فقط، لذلك يمكن أن يشمل أيضًا العمالة المنتظمة ما يعد مسألة خطيرة، فضلا عن أن تلك الفئات ستضرر بسبب استقطاع جزء مهم كان موجهة في الأساس للرعاية الصحية والاجتماعية، مقترحا في الوقت ذاته بأن يكون البديل توجيه 5% من ثمن الأصول المملوكة للدولة المباعة إلى صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة.

مجلس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي العمالة غير المنتظمة صندوق إعانة الطوارئ التامين