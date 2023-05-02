مستشار مجلس الوزراء الأسبق: قرارات الرئيس في عيد العمال حملت نوعًا من السعادة

قال الدكتور أحمد السمان، مستشار مجلس الوزراء الأسبق، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العمال حملت نوعا من السعادة للمصريين، مشيرًا إلى أن هناك دلالات إيجابية حدثت خلال الاحتفال أمس لأنه أقيم داخل أحد المصانع مع افتتاح مصنع جديد، وهو مؤشر على الاهتمام بالتصنيع.

وأضاف "السمان" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن الأمر الإيجابي الأكثر، هو مبادرة صندوق التأمين على العمالة غير المنتظمة، حيث أن هذه الفئة كانت خارج نطاق رادار الدولة خلال عقود ماضية، بالإضافة إلى أن تلك الفئة تُعتبر من أكثر الفئات تضررًا واحتياجًا لمثل هذا الصندوق.

وأردف، أن القرار لم يحدد بشكل صريح العمالة غير المنتظمة فقط، لذلك يمكن أن يشمل أيضًا العمالة المنتظمة ما يعد مسألة خطيرة، فضلا عن أن تلك الفئات ستضرر بسبب استقطاع جزء مهم كان موجهة في الأساس للرعاية الصحية والاجتماعية، مقترحا في الوقت ذاته بأن يكون البديل توجيه 5% من ثمن الأصول المملوكة للدولة المباعة إلى صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة.